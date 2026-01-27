 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Краснодара приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Краснодара (Пашковский) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что ограничения для Пашковского считаются дополнительными, поскольку согласно действующему NOTAM (извещение для летного состава) аэропорт принимает регулярные рейсы только с 9:00 до 19:00 мск.

Авиакомпании и аэропорты России сообщили о масштабном сбое. Главное
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В последний раз краснодарская аваигавань перестала принимать и отправлять рейсы накануне, 26 января. Об ограничениях Росавиация сообщила в 01:10 мск, об их отмене — 07:04 мск.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Полина Дуганова
