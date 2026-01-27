В США не менее 30 человек погибли из-за мощного зимнего шторма
По меньшей мере 30 человек погибли в США из-за последствий мощного зимнего шторма, который принес сильные морозы, снег и ледяные дожди, сообщает Associated Press.
Шторм накрыл территорию протяженностью около 2100 км — от Арканзаса до Новой Англии. В ряде районов выпало от 30 до 50 см снега. Температура с учетом ветра опускалась до минус 31 градуса. Синоптики предупредили о притоке арктического воздуха и возможности нового шторма на Восточном побережье.
Среди жертв — люди, попавшие под снегоуборочную технику в Массачусетсе и Огайо, подростки, погибшие в авариях на санках в Арканзасе и Техасе, а также женщина, найденная под снегом в Канзасе. В Нью-Йорке за выходные обнаружили тела восьми человек.
Из-за обрывов линий электропередачи без света остались более 560 тыс. потребителей, в основном на юге страны. Нарушено авиасообщение — AP со ссылкой на данные портала FlightAware пишет о свыше 12 тыс. задержанных или отмененных рейсах.
Накануне телеканал ABC сообщил, что буря затронула около 200 млн американцев. По состоянию на утро 26 января без электроснабжения остались более 800 тыс. домохозяйств.
До этого, 24 января, власти более чем десяти штатов ввели режим чрезвычайной ситуации. В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что федеральные службы заранее подготовились к шторму и сформировали резерв генераторов, воды и продовольствия.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ
ЕС решил полностью запретить газ из России
Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии
Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США
Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower
В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard