Общество⁠,
0

В США не менее 30 человек погибли из-за мощного зимнего шторма

По меньшей мере 30 человек погибли в США из-за последствий мощного зимнего шторма, который принес сильные морозы, снег и ледяные дожди, сообщает Associated Press.

Шторм накрыл территорию протяженностью около 2100 км — от Арканзаса до Новой Англии. В ряде районов выпало от 30 до 50 см снега. Температура с учетом ветра опускалась до минус 31 градуса. Синоптики предупредили о притоке арктического воздуха и возможности нового шторма на Восточном побережье.

Среди жертв — люди, попавшие под снегоуборочную технику в Массачусетсе и Огайо, подростки, погибшие в авариях на санках в Арканзасе и Техасе, а также женщина, найденная под снегом в Канзасе. В Нью-Йорке за выходные обнаружили тела восьми человек.

Из-за обрывов линий электропередачи без света остались более 560 тыс. потребителей, в основном на юге страны. Нарушено авиасообщение — AP со ссылкой на данные портала FlightAware пишет о свыше 12 тыс. задержанных или отмененных рейсах.

CNN узнал, что в США на фоне бури при взлете рухнул бизнес-джет
Политика
Фото:Thomas Cooper / Getty Images

Накануне телеканал ABC сообщил, что буря затронула около 200 млн американцев. По состоянию на утро 26 января без электроснабжения остались более 800 тыс. домохозяйств.
Фото: Jon Cherry / Getty Images
Фото: Jon Cherry / Getty Images
Фото: Amr Alfiky / Reuters
Фото: Bing Guan / Reuters
Фото: Megan Smith / Reuters
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
Фото: Jon Cherry / Getty Images
Фото: Jon Cherry / Getty Images
Фото: Amr Alfiky / Reuters
Фото: Bing Guan / Reuters
Фото: Megan Smith / Reuters
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
Фото: Jon Cherry / Getty Images
Фото: Jon Cherry / Getty Images
Фото: Amr Alfiky / Reuters
Фото: Bing Guan / Reuters
Фото: Megan Smith / Reuters
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

До этого, 24 января, власти более чем десяти штатов ввели режим чрезвычайной ситуации. В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что федеральные службы заранее подготовились к шторму и сформировали резерв генераторов, воды и продовольствия.

