В США не менее 30 человек погибли из-за мощного зимнего шторма

По меньшей мере 30 человек погибли в США из-за последствий мощного зимнего шторма, который принес сильные морозы, снег и ледяные дожди, сообщает Associated Press.

Шторм накрыл территорию протяженностью около 2100 км — от Арканзаса до Новой Англии. В ряде районов выпало от 30 до 50 см снега. Температура с учетом ветра опускалась до минус 31 градуса. Синоптики предупредили о притоке арктического воздуха и возможности нового шторма на Восточном побережье.

Среди жертв — люди, попавшие под снегоуборочную технику в Массачусетсе и Огайо, подростки, погибшие в авариях на санках в Арканзасе и Техасе, а также женщина, найденная под снегом в Канзасе. В Нью-Йорке за выходные обнаружили тела восьми человек.

Из-за обрывов линий электропередачи без света остались более 560 тыс. потребителей, в основном на юге страны. Нарушено авиасообщение — AP со ссылкой на данные портала FlightAware пишет о свыше 12 тыс. задержанных или отмененных рейсах.

Фото: Jon Cherry / Getty Images Фото: Jon Cherry / Getty Images Фото: Amr Alfiky / Reuters Фото: Bing Guan / Reuters Фото: Megan Smith / Reuters Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

