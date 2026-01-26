CNN узнал, что в США на фоне бури при взлете рухнул супер-джет
Частный самолет с восемью людьми на борту разбился при взлете в аэропорту Бангора (штат Мэн) на фоне снежной бури в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, осведомленный о произошедшем.
По данным собеседника, степень полученных пассажирами травм пока неизвестна. Речь идет о бизнес-джете Bombardier Challenger 650.
В заявлении для CNN администрация аэропорта сообщила, что экстренные службы отреагировали на инцидент около 19:45 по восточному времени 25 января (03:45 26 января по московскому времени). В связи с инцидентом аэропорт закрыли.
Крушение произошло на фоне мощного снежного шторма, проходящего через северо-восток США. В штате Мэн температура значительно ниже нуля, а слабый снегопад вызывает очень плохую видимость, пишет телеканал.
Согласно федеральным данным, самолет зарегистрирован на компанию с ограниченной ответственностью в Хьюстоне, уточнил CNN.
Ранее, 24 января, The Associated Press сообщил, что режим чрезвычайной ситуации из-за снежной бури объявили губернаторы более 10 штатов США. За день до этого телеканал ABC News писал, что режим ЧС объявили в 14 штатах.
По данным сервиса PowerOutage.us, в 22:16 мск 25 января без света остались более 1 млн домов, включая не менее 330 тыс. в Теннесси и более 100 тыс. в Миссисипи и Луизиане. От отключений электричества пострадали еще пять штатов.
Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне на фоне непогоды объявил об отмене всех рейсов 25 января.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»