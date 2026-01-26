CNN: В США на фоне снежной бури при взлете рухнул частный самолет

CNN узнал, что в США на фоне бури при взлете рухнул супер-джет

Инцидент произошел в аэропорту Бангора в штате Мэн около 3:45 мск 26 января. На борту самолета было восемь человек, степень их травм пока неизвестна, пишет CNN. По его данным из-за снежной бури в штате очень плохая видимость

Фото: Thomas Cooper / Getty Images

Частный самолет с восемью людьми на борту разбился при взлете в аэропорту Бангора (штат Мэн) на фоне снежной бури в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, осведомленный о произошедшем.

По данным собеседника, степень полученных пассажирами травм пока неизвестна. Речь идет о бизнес-джете Bombardier Challenger 650.

В заявлении для CNN администрация аэропорта сообщила, что экстренные службы отреагировали на инцидент около 19:45 по восточному времени 25 января (03:45 26 января по московскому времени). В связи с инцидентом аэропорт закрыли.

Крушение произошло на фоне мощного снежного шторма, проходящего через северо-восток США. В штате Мэн температура значительно ниже нуля, а слабый снегопад вызывает очень плохую видимость, пишет телеканал.

Согласно федеральным данным, самолет зарегистрирован на компанию с ограниченной ответственностью в Хьюстоне, уточнил CNN.

Ранее, 24 января, The Associated Press сообщил, что режим чрезвычайной ситуации из-за снежной бури объявили губернаторы более 10 штатов США. За день до этого телеканал ABC News писал, что режим ЧС объявили в 14 штатах.

По данным сервиса PowerOutage.us, в 22:16 мск 25 января без света остались более 1 млн домов, включая не менее 330 тыс. в Теннесси и более 100 тыс. в Миссисипи и Луизиане. От отключений электричества пострадали еще пять штатов.

Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне на фоне непогоды объявил об отмене всех рейсов 25 января.