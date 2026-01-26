Сильнейший снегопад затронул 200 млн жителей США

Фото: Jon Cherry / Getty Images Фото: Jon Cherry / Getty Images Фото: Amr Alfiky / Reuters Фото: Bing Guan / Reuters Фото: Megan Smith / Reuters Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Мощная снежная буря, накрывшая США, затронула около 200 млн человек, сообщает телеканал ABC.

По информации Национальной метеорологической службы США, сильные снегопады прошли по территории страны от штата Нью-Мексико до Новой Англии на Восточном побережье. В отдельных районах высота снежного покрова достигала почти 40 см.

Согласно данным сервиса PowerOutage, на момент написания публикации без электроснабжения остались более 800 тыс. домохозяйств. В результате непогоды погибли по меньшей мере семь человек. В Луизиане, по данным властей, два человека умерли от переохлаждения.

Непогода серьезно повлияла на авиасообщение. Согласно данным FlightAware, в воскресенье в США отменили почти 11 тыс. рейсов, еще более 4 тыс. перелетов были отменены днем ранее. Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне сообщил об отмене всех рейсов 25 января. В ряде крупных агломераций, включая Нью-Йорк, Филадельфию и Шарлотт, было отменено более 80% рейсов.

Ранее, 24 января, власти более чем десяти штатов ввели режим чрезвычайной ситуации. В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что федеральные службы заранее подготовились к шторму и сформировали резерв генераторов, воды и продовольствия.