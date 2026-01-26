Сильнейший снегопад затронул 200 млн жителей США
Мощная снежная буря, накрывшая США, затронула около 200 млн человек, сообщает телеканал ABC.
По информации Национальной метеорологической службы США, сильные снегопады прошли по территории страны от штата Нью-Мексико до Новой Англии на Восточном побережье. В отдельных районах высота снежного покрова достигала почти 40 см.
Согласно данным сервиса PowerOutage, на момент написания публикации без электроснабжения остались более 800 тыс. домохозяйств. В результате непогоды погибли по меньшей мере семь человек. В Луизиане, по данным властей, два человека умерли от переохлаждения.
Непогода серьезно повлияла на авиасообщение. Согласно данным FlightAware, в воскресенье в США отменили почти 11 тыс. рейсов, еще более 4 тыс. перелетов были отменены днем ранее. Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне сообщил об отмене всех рейсов 25 января. В ряде крупных агломераций, включая Нью-Йорк, Филадельфию и Шарлотт, было отменено более 80% рейсов.
Ранее, 24 января, власти более чем десяти штатов ввели режим чрезвычайной ситуации. В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что федеральные службы заранее подготовились к шторму и сформировали резерв генераторов, воды и продовольствия.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»