Общество⁠,
В Абхазии задержании подозреваемого в связях со спецслужбами британца

Служба государственной безопасности (СГБ) Абхазии задержала британца по подозрению в связях с иностранными спецслужбами. Сухумский суд принял решение о его выдворении с территории республики, сообщает пресс-служба СГБ Абхазии.

По данным службы, мужчина, используя связи и контакты на территории Абхазии, разрабатывал проект, позволявший получать сведения о расположении населенных пунктов, военных объектов и другой инфраструктуры республики.

В ходе допроса обвиняемый сообщил, что является гражданином Великобритании и ранее работал более 13 лет в разведывательном подразделении лондонской полиции. По словам мужчины, он уволился из-за коррупции. Британец также рассказал, что около десяти месяцев проживал в России, затем в Грузии, после чего переехал в Абхазию. Там он преподавал английский язык, работал в языковой школе и занимался бизнесом в сфере бильярда.

Кроме того, задержанный заявил, что находился на территории республики без действующих документов, так как срок его британского паспорта истек и оформить визу он не смог.

ФСБ сообщила, что в Москве задержан агент молдавских спецслужб
Политика

В июне 2025 года сотрудники ФСБ и СГБ Абхазии задержали россиянина — сотрудника аэропорта Сухума, который сотрудничал с украинской военной разведкой. В аэропорту РБК уточнили, что речь идет о работнике компании-подрядчика СЗИП, а не самого аэропорта.

ФСБ установила, что мужчина по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины предоставлял сведения о характере выполняемых им работ в аэропорту Сухума. Россиянин собирался передать Киеву план-схему авиагавани и прилегающей к нему закрытой парковки, используемой для приема официальных международных делегаций.

Полина Дуганова
Абхазия Великобритания задержание иностранные спецслужбы выдворение
