ФСБ заявила о задержании работавшего на Киев сотрудника аэропорта Сухума

Задержан сотрудник инженерно-технической службы аэропорта. Он хотел передать украинской военной разведке план-схему аэропорта для возможной организации диверсионно-террористического акта. Сухумский аэропорт работает с начала мая

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ФСБ совместно со Службой государственной безопасности Абхазии задержали россиянина — сотрудника аэропорта Сухума, который сотрудничал с украинской военной разведкой, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный — сотрудник инженерно-технической службы аэропорта, 1980 года рождения, указала спецслужба. В аэропорту сообщили РБК, что задержан сотрудник компании-подрядчика СЗИП, а не самого аэропорта.

«Установлено, что злоумышленник поддерживал отношения конфиденциального сотрудничества с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), по указанию которого предоставлял украинской стороне сведения о характере выполняемых им работ в международном аэропорту Сухум», — отметили в ФСБ.

Россиянин собирался инициативно передать Киеву план-схему аэропорта и прилегающей к нему закрытой парковки, используемой для приема официальных международных делегаций. «Также сообщил, что она может быть использована для совершения диверсионно-террористического акта путем закладки на ее территории взрывчатки», — сообщили в ЦОС.

Задержанный дал признательные показания. Против него завели дело по ст. 274 УК Абхазии (шпионаж). По ней грозит до 15 лет лишения свободы.

Аэропорт в Сухуме возобновил работу совсем недавно: его открыли 1 мая после более чем 30-летнего простоя. Воздушную гавань закрыли в 1993 году по решению Международной организации гражданской авиации (ICAO) из-за войны Абхазии с Грузией. Это был единственный гражданский аэропорт в республике, после его закрытия добраться из России в Абхазию стало возможно только наземным транспортом или по воде. Аэровокзал реконструировали при поддержке Москвы.

Первый рейс в аэропорт прибыл из России: его выполнила авиакомпания «ЮВТ Аэро» из Москвы на самолете Bombardier CRJ-200. Сейчас туда можно прилететь также из Нижнего Новгорода и Ханты-Мансийска.