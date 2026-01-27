Экс-чиновника на Камчатке обвинили в причинении ущерба на 595 млн рублей

На Камчатке прокуратура утвердила обвинительное заключение 55-летнему бывшему начальнику краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика министерства строительства Камчатского края». Он обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) и причинении ущерба на сумму почти 600 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый потребовал начать внутреннюю отделку Камчатского театра кукол в Петропавловске-Камчатском при незавершенном монтаже купола. Такое решение он принял, желая избежать критики вышестоящего руководства из-за отставания от графика строительства.

В результате конструкция была повреждена. «Нарушение очередности и последовательности проведения работ, попадание осадков привело к уничтожению конструктивных элементов социально значимого для региона сооружения», — говорится в сообщении. Ущерб по этому эпизоду превысил 53 млн рублей.

Также установлено, что обвиняемый подписал документы о приемке, оплате и вводе в эксплуатацию детского сада в селе Тиличики, зная о нарушениях при строительстве фундамента. Спустя три года в здании выявили дефекты несущих конструкций, из-за чего учебный процесс был перенесен в школу.

Общий ущерб региональному бюджету составил 542 млн рублей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

В конце декабря сотрудники МВД выявили хищение бюджетных средств на сумму свыше 930 млн рублей, предназначенных для государственных инфраструктурных проектов в Камчатском крае. Под подозрением оказались генеральный директор подрядной организации из Санкт-Петербурга и его сообщники. Предварительно, они похитили деньги в 2022–2023 годах.

В результате были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание — до десяти лет колонии.