Общество⁠,
0

Суд взыскал с бывшего курского депутата более 4 млрд рублей

Фото: Максим Васильев / VK
Фото: Максим Васильев / VK

Ленинский районный суд города Курска взыскал с бывшего депутата Курской областной думы и фигуранта уголовного дела о хищениях на фортификациях Максима Васильева в порядке солидарной ответственности денежные средства в размере более 4 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба судов Курской области.

Также суд взыскал с Васильева госпошлину в размере 900 тысяч рублей, также в рамках солидарной ответственности с другими фигурантами расследования.

Солидарная ответственность означает, что несколько должников отвечают перед кредитором за один и тот же долг каждый за всю сумму целиком, а не только за «свою часть». Кредитор вправе требовать исполнение как одновременно со всех, так и с любого одного из них по своему выбору, пока долг не будет погашен полностью. После того как один из солидарных должников заплатит больше своей «доли», у него появляется право регрессного требования к остальным — он может взыскать с них их доли уплаченного.

Бывшему курскому депутату дали 5,5 лет по делу о «зубах дракона»
Политика
Максим Васильев

26 декабря 2025 года Максима Васильева признали виновным в растрате средств из бюджета, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе. Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

По данным следствия, Васильев дал взятку в размере 8 млн рублей бывшему заместителю губернатора региона Алексею Дедову по просьбе бывшего губернатора Алексея Смирнова. Дедова обвиняют в мошенничестве, связанном с хищением бюджетных средств более чем на 1 млрд, руководители Корпорации развития Курской области — Владимир Лукин, Игорь Грабин и Снежана Мартьянова — находятся под стражей.

В сентябре Васильев признался в даче взятки и присвоении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Кроме того, бывший чиновник признался в присвоении 5 млн руб.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Антонова
Курская область мошенничество суд
Алексей Смирнов фото
Алексей Смирнов
политик
27 мая 1973 года
