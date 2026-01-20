Суд взыскал с бывшего курского депутата более 4 млрд рублей
Ленинский районный суд города Курска взыскал с бывшего депутата Курской областной думы и фигуранта уголовного дела о хищениях на фортификациях Максима Васильева в порядке солидарной ответственности денежные средства в размере более 4 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба судов Курской области.
Также суд взыскал с Васильева госпошлину в размере 900 тысяч рублей, также в рамках солидарной ответственности с другими фигурантами расследования.
Солидарная ответственность означает, что несколько должников отвечают перед кредитором за один и тот же долг каждый за всю сумму целиком, а не только за «свою часть». Кредитор вправе требовать исполнение как одновременно со всех, так и с любого одного из них по своему выбору, пока долг не будет погашен полностью. После того как один из солидарных должников заплатит больше своей «доли», у него появляется право регрессного требования к остальным — он может взыскать с них их доли уплаченного.
26 декабря 2025 года Максима Васильева признали виновным в растрате средств из бюджета, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе. Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 800 тысяч рублей.
По данным следствия, Васильев дал взятку в размере 8 млн рублей бывшему заместителю губернатора региона Алексею Дедову по просьбе бывшего губернатора Алексея Смирнова. Дедова обвиняют в мошенничестве, связанном с хищением бюджетных средств более чем на 1 млрд, руководители Корпорации развития Курской области — Владимир Лукин, Игорь Грабин и Снежана Мартьянова — находятся под стражей.
В сентябре Васильев признался в даче взятки и присвоении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Кроме того, бывший чиновник признался в присвоении 5 млн руб.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика