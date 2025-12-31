На Камчатке похитили выделенные на развитие инфраструктуры ₽930 млн

МВД: на Камчатке похитили более ₽930 млн, выделенных на развитие инфраструктуры

Сотрудники МВД выявили хищение бюджетных средств на сумму свыше 930 млн руб., предназначенных для государственных инфраструктурных проектов в Камчатском крае. Об этом сообщает пресс-служба министерства на сайте.

«Установлены личности троих подозреваемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.

Подозреваемыми являются генеральный директор подрядной организации из Санкт-Петербурга и его сообщники. По предварительной информации, подозреваемые в 2022–2023 годах похитили свыше 930 млн руб., которые «предназначались для реализации государственной программы по развитию инфраструктуры края».

Среди основных эпизодов преступлений:

получение аванса в 684 млн руб. за работы по технологическому присоединению к электросетям строящегося на Камчатке курорта, тогда как фактически в итоге было выполнено работ на 2,4 млн. руб.,

причинение ущерба банку через подложные документы и оформление банковской гарантии,

хищение аванса в 250 млн руб. по контракту на реконструкцию котельной в Елизово.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса России — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальная санкция — до десяти лет колонии со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет и с ограничением свободы на срок до двух лет.

На имущество подозреваемых наложен арест на 300 млн руб.

В середине августа суд приговорил бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к пяти годам заключения в колонии общего режима по делу о хищении 27 млн руб. По версии следствия, в 2022–2024 годах группа должностных лиц, включая Ахмедова, экс-замминистра обороны Павла Попова и бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова, похитила более 25 млн руб., предназначенных для строительства в парке «Патриот».