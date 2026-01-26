Telegraph узнала, что Франция против закупки Украиной британских ракет

Фото: Lewis Joly / AP / ТАСС

Франция выступает против попыток позволить Украине использовать выданный Евросоюзом кредит на закупку британских ракет Storm Shadow. Об этом пишет газета The Telegraph.

В декабре Евросоюз принял решение предоставить Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете ЕС. Из них на военную помощь пойдет €60 млрд, при этом при покупке оружия Киев должен будет отдавать приоритет компаниям из Евросоюза.

Как пишет The Telegraph, коалиция из 11 стран ЕС призвала ослабить правила, позволив Украине использовать кредит для покупки британского оружия. Согласно документам, с которыми ознакомилась газета, Минобороны Украины подсчитало, что Киеву в целом потребуется военная техника из-за пределов ЕС на сумму €24 млрд. В частности, речь идет о поставках американских систем ПВО Patriot и ракет PAC-3.

При этом ракеты большей дальности были определены в качестве еще одной потребности, которую Евросоюз, возможно, не сможет удовлетворить. В качестве возможной альтернативы были предложены крылатые ракеты Storm Shadow. Коалиция составила схему их закупки.

Согласно схеме Киев должен предоставить ЕС план закупок. В свою очередь Евросоюз определит, сможет ли украинская промышленность выполнить заказы. Если нет — ЕС изучит возможности собственных производителей. На третьем уровне в этой системе находилась бы Великобритания, на последнее, четвертое, отошли бы США.

По словам дипломатического источника, Франция не согласна с этими предложениями. Как пишет газета, Париж выступает за то, чтобы сделать ЕС стратегически независимым от своих союзников, главным образом от США. Позиция Франции заключается в том, что выделенные Украине средства должны идти на развитие внутренней оборонной промышленности Евросоюза.

Среди несогласных с позицией Парижа — страны Балтии и Скандинавии, Польша, Румыния, Чехия и Нидерланды. Еще восемь стран, включая Германию, официально не присоединились к коалиции, но поддержали режим благоприятствования по отношению к закупкам в Британии. Противники позиции Франции отмечают, что предлагаемый ею подход снизит оборонные возможности Украины.

Российские власти осуждают любую помощь Украине и требуют от западных стран прекратить военную поддержку Киева. Москва подчеркивает, что эти действия не изменят ход военной операции и лишь затягивают конфликт.