Китай привлек к учениям у Тайваня авианосец, похожий на российский. Видео
Китай использовал на учениях около Тайваня авианосец «Шаньдун», пишет китайское издание Global Times. Оно указало, что военные НОАК использовали корабль в составе авианосной группы (обычно сопровождается другими кораблями).
«Шаньдун» — это первый построенный самим Китаем авианосец. За его основу взяли проект советского и российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Проект был доработан. На авианосце размещаются истребители Shenyang J-15.
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