Лукашенко призвал осторожно работать с искусственным интеллектом

Лукашенко о работе с ИИ: надо делать это очень-очень осторожно
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Работать с искусственным интеллектом нужно с осторожностью, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает БелТА.

«Если мы бросаемся на какие-то новинки, надо делать это очень-очень осторожно», — уверен белорусский лидер, говоря о развитии ИИ на совещании по вопросам создания образовательного центра. Он рассказал, что однажды ездил на автомобиле с искусственным интеллектом и понял, что «работает автоматика». Лукашенко добавил, что общество действительно нуждается во внедрении ИИ в жизнь, однако следует делать это обдуманно.

Ранее президент Белоруссии также высказывался об использовании искусственного интеллекта. Он рассказывал, что не использует его в обработке информации и принятии решений. Лукашенко высказал опасения, что люди могут попасть «в плен» искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект и геоаналитика для госуправления
Радио

Президент признался, что его настораживает риск, что люди могут остаться «не у дел» в результате развития технологий. По его словам, в центре всех процессов стоит человек, которого не стоит ничем заменять.

Об использовании ИИ говорил президент России Владимир Путин. Он сказал, что наступят времена колоссальной технологической трансформации и бурного развития искусственного интеллекта. По его словам, ИИ начнет заменять работников начальных ступеней, включая людей творческих профессий.

Президент призвал изменить систему подготовки кадров, чтобы россияне могли проходить обучение и повышать квалификацию «в течение всей жизни». Также, по его словам, необходимо пересмотреть существующие программы и подготовить новые методики обучения для переподготовки педагогов.

Персоны
Ксения Потрошилина
искусственный интеллект
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
