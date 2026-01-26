Лукашенко призвал осторожно работать с искусственным интеллектом
Работать с искусственным интеллектом нужно с осторожностью, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает БелТА.
«Если мы бросаемся на какие-то новинки, надо делать это очень-очень осторожно», — уверен белорусский лидер, говоря о развитии ИИ на совещании по вопросам создания образовательного центра. Он рассказал, что однажды ездил на автомобиле с искусственным интеллектом и понял, что «работает автоматика». Лукашенко добавил, что общество действительно нуждается во внедрении ИИ в жизнь, однако следует делать это обдуманно.
Ранее президент Белоруссии также высказывался об использовании искусственного интеллекта. Он рассказывал, что не использует его в обработке информации и принятии решений. Лукашенко высказал опасения, что люди могут попасть «в плен» искусственного интеллекта.
Президент признался, что его настораживает риск, что люди могут остаться «не у дел» в результате развития технологий. По его словам, в центре всех процессов стоит человек, которого не стоит ничем заменять.
Об использовании ИИ говорил президент России Владимир Путин. Он сказал, что наступят времена колоссальной технологической трансформации и бурного развития искусственного интеллекта. По его словам, ИИ начнет заменять работников начальных ступеней, включая людей творческих профессий.
Президент призвал изменить систему подготовки кадров, чтобы россияне могли проходить обучение и повышать квалификацию «в течение всей жизни». Также, по его словам, необходимо пересмотреть существующие программы и подготовить новые методики обучения для переподготовки педагогов.
