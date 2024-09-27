Лукашенко заявил о нежелании быть в плену у искусственного интеллекта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не использует искусственный интеллект при принятии решений и для обработки информации, сообщает агентство БелТА.
«Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем», — сказал Лукашенко.
Президент признался, что его настораживает риск для людей остаться не у дел в результате развития технологий. Прежде в центре всех процессов стоял человек и его не следует полностью заменять искусственным интеллектом, считает Лукашенко.
В то же время белорусский лидер отметил, что без современных технологий сейчас обойтись уже невозможно.
По словам Лукашенко, систематизировать данные и выделять главное он научился в студенческие времена. Политик также отметил, что сталкивается с огромными массивами информации в работе на посту главы государства, в соответствии с которыми необходимо принимать важные решения. Для президента страны главное — это опыт, уверен он.
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