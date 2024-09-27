Лукашенко заявил о нежелании быть в плену у искусственного интеллекта

Александр Лукашенко на встрече со студентами инженерно-технических вузов Минска в формате «Открытый микрофон» (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не использует искусственный интеллект при принятии решений и для обработки информации, сообщает агентство БелТА.

«Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем», — сказал Лукашенко.

Президент признался, что его настораживает риск для людей остаться не у дел в результате развития технологий. Прежде в центре всех процессов стоял человек и его не следует полностью заменять искусственным интеллектом, считает Лукашенко.

В то же время белорусский лидер отметил, что без современных технологий сейчас обойтись уже невозможно.

По словам Лукашенко, систематизировать данные и выделять главное он научился в студенческие времена. Политик также отметил, что сталкивается с огромными массивами информации в работе на посту главы государства, в соответствии с которыми необходимо принимать важные решения. Для президента страны главное — это опыт, уверен он.