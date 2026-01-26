 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
США разместят в Румынии военных с танками Abrams

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Румыния находится в процессе закупки 54 танков Abrams, США в ближайшее время разместят на территории Румынии подразделение, оснащенное этим видом бронетехники, сообщил телеканалу TVR начальник штаба обороны генерал Георгицэ Влад.

«Соединенные Штаты согласились <...> повысить качество и боеспособность сил, дислоцированных в Румынии», — сказал он.

На прошлой неделе Румынию посетил главнокомандующий силами НАТО в Европе (SACEUR) и командующий Европейским командованием Вооруженных сил США (USEUCOM) генерал ВВС Алексус Гринкевич. Он встретился с президентом Никушором Даном, премьером Илие Боложаном и руководством Минобороны, а также посетил базу Девеселу (там размещена система Aegis Ashore ВМС США) и учебный центр, где развернута боевая группа НАТО.

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США
Политика
Фото:Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС

Глава румынской армии заявил, что лично беседовал с генералом и убежден — альянс продолжит выполнять свои обязательства по предоставлению сил для обороны «в соответствии с региональными планами».

В октябре США объявили о сокращении своего военного присутствия в Румынии, оставив в стране около тысячи военнослужащих.

Москва неоднократно подчеркивала, что никогда и никому не угрожала, однако само НАТО нацелено на конфронтацию. Заявления о планах России атаковать страны Европы и альянса Владимир Путин назвал невероятной ложью и бредом.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
НАТО в Европе НАТО Румыния Abrams США американский контингент
