В Подмосковье мальчик погиб, выехав на ледянке под колеса машины

Фото: Прокуратура Московской области / Telegram

В селе Николо-Урюпино Московской области под колеса автомобиля попал мальчик, катавшийся с горки в неположенном месте. Об этом сообщает красногорская прокуратура.

Днем 25 января 12-летний мальчик катался с горки и выкатился под колеса автомобиля, который сбил ребенка. Его увезли в больницу, где он впоследствии скончался.

Дело взяла под контроль городская прокуратура. В ведомстве напомнили, что катание с горок разрешено только в специально отведенных и безопасных местах, где нет риска выезда на проезжую часть.

