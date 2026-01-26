 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Подмосковье мальчик погиб, выехав на ледянке под колеса машины

В Подмосковье мальчик скатился с горки под колеса машины и погиб
Фото: Прокуратура Московской области / Telegram
Фото: Прокуратура Московской области / Telegram

В селе Николо-Урюпино Московской области под колеса автомобиля попал мальчик, катавшийся с горки в неположенном месте. Об этом сообщает красногорская прокуратура.

Днем 25 января 12-летний мальчик катался с горки и выкатился под колеса автомобиля, который сбил ребенка. Его увезли в больницу, где он впоследствии скончался.

В Подмосковье погиб ребенок при катании с горки на детской площадке
Общество
Фото:Следственный комитет РФ

Дело взяла под контроль городская прокуратура. В ведомстве напомнили, что катание с горок разрешено только в специально отведенных и безопасных местах, где нет риска выезда на проезжую часть.

В конце декабря 2025 года 11-летнего мальчика сбили на переходе в Москве. Он перебегал дорогу и попал под грузовик. Из-за полученных травм он скончался.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Дети гибель прокуратура Подмосковье
