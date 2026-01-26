В Подмосковье мальчик погиб, выехав на ледянке под колеса машины
В селе Николо-Урюпино Московской области под колеса автомобиля попал мальчик, катавшийся с горки в неположенном месте. Об этом сообщает красногорская прокуратура.
Днем 25 января 12-летний мальчик катался с горки и выкатился под колеса автомобиля, который сбил ребенка. Его увезли в больницу, где он впоследствии скончался.
Дело взяла под контроль городская прокуратура. В ведомстве напомнили, что катание с горок разрешено только в специально отведенных и безопасных местах, где нет риска выезда на проезжую часть.
В конце декабря 2025 года 11-летнего мальчика сбили на переходе в Москве. Он перебегал дорогу и попал под грузовик. Из-за полученных травм он скончался.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры
Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных
В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу
Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»
Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури
Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта