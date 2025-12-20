Водитель грузовика насмерть сбил подростка на переходе в Москве
Водитель грузовика сбил несовершеннолетнего, перебегавшего пешеходный переход на юго-востоке Москвы, мальчик погиб на месте, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в телеграм-канале.
Мальчик перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль. Полученные им травмы были несовместимы с жизнью.
Водителю 68 лет, согласно данным московской прокуратуры, погибший — 2014 года рождения.
Инцидент произошел на улице Марьинский парк в районе дома №29.
Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП.
В конце июня водитель автомобиля марки Haval наехал на восьмилетнего мальчика во дворе одного из домов в подмосковном Одинцово, ребенок скончался в машине скорой помощи. Водитель родился в 1984 году
Управление Следственного комитета по Московской области тогда возбудило дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear