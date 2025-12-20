Водитель грузовика насмерть сбил подростка на переходе в Москве

Водитель грузовика сбил несовершеннолетнего, перебегавшего пешеходный переход на юго-востоке Москвы, мальчик погиб на месте, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в телеграм-канале.

Мальчик перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль. Полученные им травмы были несовместимы с жизнью.

Водителю 68 лет, согласно данным московской прокуратуры, погибший — 2014 года рождения.

Инцидент произошел на улице Марьинский парк в районе дома №29.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП.

В конце июня водитель автомобиля марки Haval наехал на восьмилетнего мальчика во дворе одного из домов в подмосковном Одинцово, ребенок скончался в машине скорой помощи. Водитель родился в 1984 году

Управление Следственного комитета по Московской области тогда возбудило дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.