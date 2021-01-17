В Подмосковье погиб ребенок при катании с горки на детской площадке

Фото: Следственный комитет РФ

В поселке совхоза «Останкино» Московской области при катании с горки на детской площадке погиб семилетний ребенок. Об этом РБК сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Следователи провели проверку. «В ходе проверки установлено, что мальчик катался на винтовой горке, привязав шарф двумя концами к верхней горизонтальной перекладине, образовав петлю», — сообщили в СК.

Ребенок удушился петлей. Следователи опросили четырех несовершеннолетних свидетелей произошедшего и местных жителей, которые пытались оказать ребенку первую помощь до прибытия врачей.

В середине января при спуске с горнолыжной трассы в Новосибирске погиб ребенок. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности) возбуждено в отношении 22-летней тети погибшей. Как рассказали в СК, подозреваемая отпустила из рук ледянку, на которой находилась девочка, ребенок начал скатываться с горы и столкнулся с металлической опорой канатной дороги. Ребенок скончался от полученных травм.