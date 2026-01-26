 Перейти к основному контенту
Reuters сообщил, что Трампу угрожает импичмент из-за Гренландии

Reuters: конгресс США предупредил Трампа о возможном начале процедуры импичмента
Претензии США на Гренландию
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images )

Конгресс США предупредил администрацию президента Дональда Трампа о возможном начале процедуры импичмента, если Белый дом решится на военные действия для присоединения Гренландии. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что тревога в конгрессе появилась после того, как высокопоставленные представители администрации публично отказались исключать силовой сценарий в отношении Гренландии. Это произошло вскоре после военной операции США в Венесуэле. Законодатели опасаются, что администрация может снова начать военные действия без консультаций с конгрессом.

Согласно данным агентства, сенаторы и конгрессмены, включая республиканцев, напрямую связались с госсекретарем Марко Рубио и другими высокопоставленными чиновниками Белого дома. В ходе этих контактов они не только изложили свои опасения, но и прямо предупредили, что любое военное вторжение в Гренландию, являющуюся автономной территорией союзной Дании, с высокой вероятностью спровоцирует запуск процесса импичмента Трампа.

Трамп рассказал о единственной трате США на Гренландию
Политика
Фото:Chris Christophersen / Shutterstock

Это предупреждение заставило администрацию смягчить риторику, пишет Reuters. На прошлой неделе Трамп отозвал угрозы о введении тарифов против стран, поддерживающих Гренландию, и заявил о достижении «рамок будущей сделки» по острову с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Источники, близкие к администрации, утверждают, что военный вариант никогда серьезно не рассматривался, однако, сообщает агентство, сами угрозы уже нанесли значительный ущерб доверию союзников к США.

Трамп с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года неоднократно говорил, что контролировать Гренландию должны США. Притязания на остров он объяснял необходимостью обеспечить национальную безопасность. При этом американский лидер не исключал применение военной силы для установки контроля над Гренландией.

На фоне угроз об аннексии шесть европейских стран, среди которых Франция, Германия, Швеция и Норвегия, решили отправить свои войска в Гренландию. 18 января Bild сообщила, что Берлин тайно вывел своих военных без объяснения причин.

