В Мурманской области установили первую опору обрушившейся ЛЭП

Специалистам в сложных погодных условиях удалось установить первую опору линии электропередач в Мурманской области после аварии. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

«После нескольких попыток специалистам наконец удалось справиться с суровыми северными условиями. Работа по доставке опор — настоящее испытание. Детали везут на вездеходах по частям, несмотря на шквалистый ветер и метель», — написал он.

Губернатор уточнил, что технику, которая застряла, приходится откапывать вручную и специалистам приходится работать практически вручную.

«Сейчас идет подготовка к подъему второй конструкции», — пояснил Чибис.

Опоры ЛЭП обрушились в Мурманске вечером 23 января из-за сложных погодных условий, авария привела к частичному отключению электроэнергии.

Поврежденные опоры временно заменят на деревянные. Новые металлические опоры уже доставили из Карелии и Ленинградской области, они находятся на разгрузочной площадке.

По данным губернатора, восстановление линий займет не менее суток, при этом теплоснабжение сохраняется. Следственный комитет возбудил дело по ч.1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность).