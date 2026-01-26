В Мурманской области для ЛЭП поставят временные деревянные опоры

В Мурманской области испорченные опоры ЛЭП заменят временными. Они изготовлены из дерева. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил директор Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Александр Комягин.

«В стадии строительства деревянные временные опоры. Статус по металлическим опорам — все пять опор на разгрузочной площадке на 10-м км по Серебрянскому шоссе», — сказал он.

К работам привлечены вездеходы «Бурлаки», вертолет Ми-8 и экскаваторы. Возможность вылета вертолета сейчас ограничена из-за тумана, добавил Комягин.

Авария в Мурманске произошла вечером 23 января. Там обрушились опоры ЛЭП. Частично обесточен оказался и Североморск. Причиной аварии стали погодные условия — «образование гололеда и изморози», сообщал мэр Мурманска Иван Лебедев.

Новые опоры для ЛЭП доставили из Карелии и Ленобласти. Восстановление работы линий электропередач займет не менее суток, сообщал губернатор региона Андрей Чибис. Однако в дома подается тепло, поскольку котельные в районе работают стабильно.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за блэкаута (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса России). По предварительным данным, сетевая организация содержала линии электропередачи в ненадлежащем состоянии, а после не среагировала на отключения вовремя.