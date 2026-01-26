 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Мурманской области для ЛЭП поставят временные деревянные опоры

В Мурманской области для ЛЭП поставят временные деревянные опоры
Video

В Мурманской области испорченные опоры ЛЭП заменят временными. Они изготовлены из дерева. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил директор Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Александр Комягин.

«В стадии строительства деревянные временные опоры. Статус по металлическим опорам — все пять опор на разгрузочной площадке на 10-м км по Серебрянскому шоссе», — сказал он.

К работам привлечены вездеходы «Бурлаки», вертолет Ми-8 и экскаваторы. Возможность вылета вертолета сейчас ограничена из-за тумана, добавил Комягин.

Губернатор рассказал, сколько будут устранять энергоаварию в Мурманске
Общество

Авария в Мурманске произошла вечером 23 января. Там обрушились опоры ЛЭП. Частично обесточен оказался и Североморск. Причиной аварии стали погодные условия — «образование гололеда и изморози», сообщал мэр Мурманска Иван Лебедев.

Новые опоры для ЛЭП доставили из Карелии и Ленобласти. Восстановление работы линий электропередач займет не менее суток, сообщал губернатор региона Андрей Чибис. Однако в дома подается тепло, поскольку котельные в районе работают стабильно.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за блэкаута (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса России). По предварительным данным, сетевая организация содержала линии электропередачи в ненадлежащем состоянии, а после не среагировала на отключения вовремя.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
ЛЭП Мурманская область опоры
Материалы по теме
В Мурманске ввели бесплатный проезд на транспорте на фоне энергоаварий
Общество
Всем домам и соцобъектам в Мурманской области вернули тепло после аварий
Общество
В Мурманске после отключения света организовали выдачу продуктов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Петербурге зафиксировали сбой мобильного интернета Технологии и медиа, 12:56
В Мурманской области установили первую опору обрушившейся ЛЭП Общество, 12:54
Парадокс SEO: оптимизируйте сайт под Google, и «Яндекс» выведет вас в топ Образование, 12:53
На границе Украины и Польши произошел сбой в базе данных Политика, 12:52
Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ Политика, 12:46
Клуб Серии А забыл вратаря на стадионе после поражения в гостях Спорт, 12:45
Бастрыкин затребовал доклад о смерти младенца в роддоме в Ростове Общество, 12:45
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Хоккеисты «Торпедо» вошли в число игроков недели КХЛ после разгрома СКА Спорт, 12:44
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Суд США поставил точку в споре хасидов и России о «библиотеке Шнеерсона» Политика, 12:36
К устранению последствий аварии в Мурманской области привлекли Минобороны
РАДИО
 Общество, 12:35
В ЛНР сообщили об атаке беспилотника на школу Общество, 12:35
Навроцкий назвал Россию угрозой для Центральной и Восточной Европы Политика, 12:29
Автобус с пассажирами вылетел в кювет после ДТП. Видео Общество, 12:27