 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В ЛНР сообщили об атаке беспилотника на школу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Беспилотник упал во дворе на спортивной площадке школы в ЛНР и сдетонировал. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава республики Леонид Пасечник.

«В результате детонации БПЛА выбиты окна, повреждена кровля здания», — написал он. Пасечник добавил, что школьников перевели на дистанционный режим обучения. По словам главы региона, обошлось без жертв. На месте происшествия работают следственные органы.

Над Россией за ночь уничтожили 40 беспилотников
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Также украинские войска атаковали энергообъекты трех муниципалитетов не менее чем десятью беспилотниками. После отмены угрозы повторных атак аварийные бригады приступят к выполнению ремонтных работ.

Ночью 26 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем (34). Четыре беспилотника сбили над Азовским морем, по одному — над Брянской и Калужской областями.

На прошлой неделе, 17 января, дроны также атаковали ЛНР. Не менее десяти беспилотников самолетного типа ударили по энергетическим объектам. Большую часть из них удалось ликвидировать, однако в результате четырех ударов было серьезно повреждено оборудование, из-за чего произошел пожар.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
атака дронов беспилотники ЛНР Леонид Пасечник
Материалы по теме
Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в Каменске-Шахтинском
Политика
Средства ПВО сбили за сутки 68 беспилотников ВСУ и 31 снаряд HIMARS
Политика
За ночь над Россией сбили 52 беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Белоруссии началась проверка боеготовности воинских частей Политика, 12:58
В Петербурге зафиксировали сбой мобильного интернета Технологии и медиа, 12:56
В Мурманской области установили первую опору обрушившейся ЛЭП Общество, 12:54
Парадокс SEO: оптимизируйте сайт под Google, и «Яндекс» выведет вас в топ Образование, 12:53
На границе Украины и Польши произошел сбой в базе данных Политика, 12:52
Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ Политика, 12:46
Клуб Серии А забыл вратаря на стадионе после поражения в гостях Спорт, 12:45
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Бастрыкин затребовал доклад о смерти младенца в роддоме в Ростове Общество, 12:45
Хоккеисты «Торпедо» вошли в число игроков недели КХЛ после разгрома СКА Спорт, 12:44
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Суд США поставил точку в споре хасидов и России о «библиотеке Шнеерсона» Политика, 12:36
К устранению последствий аварии в Мурманской области привлекли Минобороны
РАДИО
 Общество, 12:35
В ЛНР сообщили об атаке беспилотника на школу Общество, 12:35
Навроцкий назвал Россию угрозой для Центральной и Восточной Европы Политика, 12:29