В ЛНР сообщили об атаке беспилотника на школу

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Беспилотник упал во дворе на спортивной площадке школы в ЛНР и сдетонировал. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава республики Леонид Пасечник.

«В результате детонации БПЛА выбиты окна, повреждена кровля здания», — написал он. Пасечник добавил, что школьников перевели на дистанционный режим обучения. По словам главы региона, обошлось без жертв. На месте происшествия работают следственные органы.

Также украинские войска атаковали энергообъекты трех муниципалитетов не менее чем десятью беспилотниками. После отмены угрозы повторных атак аварийные бригады приступят к выполнению ремонтных работ.

Ночью 26 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем (34). Четыре беспилотника сбили над Азовским морем, по одному — над Брянской и Калужской областями.

На прошлой неделе, 17 января, дроны также атаковали ЛНР. Не менее десяти беспилотников самолетного типа ударили по энергетическим объектам. Большую часть из них удалось ликвидировать, однако в результате четырех ударов было серьезно повреждено оборудование, из-за чего произошел пожар.