Общество⁠,
0

В Новороссийске рейсовый автобус улетел в кювет

В Новороссийске рейсовый автобус улетел в кювет
Video

Рейсовый автобус, ехавший в районе хутора Семигорский под Новороссийском, столкнулся с легковым автомобилем и съехал в кювет. Внутри него находятся 22 пассажира. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Андрей Кравченко.

«На трассе в районе хутора Семигорский произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса. Автобус съехал с дороги в кювет, в результате 22 пассажира и водитель оказались заблокированы», — сообщил он. На месте ДТП работают спасатели. Они помогают пассажирам выбраться из автобуса. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Приморье возросло до 7
Общество
Фото:Минздрав Приморья / Telegram

Несколькими часами ранее массовое ДТП произошло на трассе М-4 «Дон». Там произошло восемь столкновений, в результате которых повреждены 20 автомобилей. Аварии произошли на пути к поселку Джубга в сторону Краснодара. Движение по полосе затруднено.

Читайте РБК в Telegram.

