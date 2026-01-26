В Новороссийске рейсовый автобус улетел в кювет

Video

Рейсовый автобус, ехавший в районе хутора Семигорский под Новороссийском, столкнулся с легковым автомобилем и съехал в кювет. Внутри него находятся 22 пассажира. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Андрей Кравченко.

«На трассе в районе хутора Семигорский произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса. Автобус съехал с дороги в кювет, в результате 22 пассажира и водитель оказались заблокированы», — сообщил он. На месте ДТП работают спасатели. Они помогают пассажирам выбраться из автобуса. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Несколькими часами ранее массовое ДТП произошло на трассе М-4 «Дон». Там произошло восемь столкновений, в результате которых повреждены 20 автомобилей. Аварии произошли на пути к поселку Джубга в сторону Краснодара. Движение по полосе затруднено.