Путин встретится с правителем Малайзии султаном Ибрагимом

Президент России Владимир Путин в Петербурге встретится с королем Малайзии султаном Анваром Ибрагимом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Предыдущая встреча лидеров прошла 6 августа 2025 года. Тогда он прибыл в Россию с официальным визитом. Перед этим Ибрагим побывал в России в мае 2024 года. Тогда программа визита включала в себя переговоры в Москве, встречи с представителями бизнеса и малазийской диапспоры, а также выступление в МГИМО.

В ходе встречи 6 августа король заявил, что Россия является важным партнером Малайзии, которому можно доверять. Также король привел российскую пословицу о том, что «дружба важнее денег», и выразил надежду на укрепление отношений между двумя государствами и их народами. На встрече главы государств обсудили товарооборот двух стран и сотрудничество на внешнеполитическом направлении.