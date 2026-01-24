 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Петербурге задержали планировавшего поджог полицейской машины подростка

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Правоохранители Санкт-Петербурга задержали 13-летнего мальчика, который собирался поджечь служебные автомобили полиции по указанию неизвестного лица, чтобы, по словам незнакомца, спасти родителей от уголовного преследования. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент произошел вечером у ограды одного из отделов полиции Выборгского района, где подросток фотографировал территорию и разговаривал по мобильному телефону. В его рюкзаке нашли пятилитровую канистру бензина и зажигалку.

После опроса мальчик был передан законным представителям. Материалы дела направлены в следственные органы и комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке подростка на профилактический учет.

ФСБ предотвратила поджог административного здания в Хабаровском крае
Политика

В середине ноября в Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка-иностранца за поджог полицейского автомобиля в центре города.

Инцидент произошел у отдела Госавтоинспекции по Адмиралтейскому району. Подросток облил машину бензином по указанию неизвестных через мессенджер. Пожар потушили.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Санкт-Петербург полиция поджог служебный транспорт
