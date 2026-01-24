В Петербурге задержали планировавшего поджог полицейской машины подростка
Правоохранители Санкт-Петербурга задержали 13-летнего мальчика, который собирался поджечь служебные автомобили полиции по указанию неизвестного лица, чтобы, по словам незнакомца, спасти родителей от уголовного преследования. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Инцидент произошел вечером у ограды одного из отделов полиции Выборгского района, где подросток фотографировал территорию и разговаривал по мобильному телефону. В его рюкзаке нашли пятилитровую канистру бензина и зажигалку.
После опроса мальчик был передан законным представителям. Материалы дела направлены в следственные органы и комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке подростка на профилактический учет.
В середине ноября в Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка-иностранца за поджог полицейского автомобиля в центре города.
Инцидент произошел у отдела Госавтоинспекции по Адмиралтейскому району. Подросток облил машину бензином по указанию неизвестных через мессенджер. Пожар потушили.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»