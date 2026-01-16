 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ФСБ задержала в Севастополе поджигателя, которым руководили по телефону

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе 19-летнего молодого человека, который по указанию украинских кураторов готовил серию терактов на железной дороге. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным следствия, подозреваемый попал под влияние телефонных мошенников. По указанию украинских кураторов он приехал в Севастополь на разведку объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. Затем купил горюче-смазочные материалы (бензин и керосин) и поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в Инкермане, а также пытался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе.

Кроме того, молодой человек приобрел пневматический пистолет, с помощью которого хотел оказать сопротивление при аресте.

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на сотрудника оборонной компании
Политика

Силовики возбудили уголовные дела по статьям о терроризме. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, его уже заключили под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги в Пермском крае. Его пытался устроить россиянин 1972 года рождения. Силовики обнаружили дома у задержанного самодельное взрывное устройство. На допросе он рассказал, что таким образом пытался вернуть 350 тыс. руб., которые перевел телефонным мошенникам на «безопасные счета».

Анастасия Карева
Севастополь ФСБ теракт железная дорога задержание уголовное дело
