ФСБ задержала в Севастополе поджигателя, которым руководили по телефону

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе 19-летнего молодого человека, который по указанию украинских кураторов готовил серию терактов на железной дороге. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным следствия, подозреваемый попал под влияние телефонных мошенников. По указанию украинских кураторов он приехал в Севастополь на разведку объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. Затем купил горюче-смазочные материалы (бензин и керосин) и поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в Инкермане, а также пытался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе.

Кроме того, молодой человек приобрел пневматический пистолет, с помощью которого хотел оказать сопротивление при аресте.

Силовики возбудили уголовные дела по статьям о терроризме. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, его уже заключили под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги в Пермском крае. Его пытался устроить россиянин 1972 года рождения. Силовики обнаружили дома у задержанного самодельное взрывное устройство. На допросе он рассказал, что таким образом пытался вернуть 350 тыс. руб., которые перевел телефонным мошенникам на «безопасные счета».