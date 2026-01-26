 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Дагестане задержали экс-главу регионального подразделения Росимущества

Фото: СУ СК России по Республике Дагестан / Telegram
Фото: СУ СК России по Республике Дагестан / Telegram

В Дагестане задержали бывшего руководителя территориального управления Росимущества, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Следствие полагает, что в период с 2021 по 2024 год экс-чиновник принял ряд решений, противоречащих интересам службы. Речь идет о передаче участка федеральной земли сначала в аренду, а затем в частную собственность лицам, не имевшим разрешений на пользование недрами. По оценке следственных органов, эти действия нанесли ущерб охраняемым интересам государства.

В рамках уголовного дела по судебному решению прошел обыск по месту жительства фигуранта, были изъяты документы и электронные носители. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности). Максимальное наказание по данной статье — до 15 лет лишения свободы.

Вопрос о мере пресечения находится на рассмотрении.

Суд арестовал экс-мэра Ростова-на-Дону по делу о превышении полномочий
Общество
Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, подозреваемый в превышении должностных полномочий, во время заседания в Ленинском районном суде, 24 октября 2025 года

В ноябре 2025 года в Дагестане задержали депутата Народного собрания Изи Алиева по делу о коррупции при назначении социальных выплат. По данным следствия, в составе созданной Алиевым группы принимались незаконные решения о назначении ежемесячных пособий на детей.

В СК уточнили, что за вознаграждение было оформлено более 5 тыс. выплат, а общая сумма взяток превысила 12 млн руб. Алиеву вменяют злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере в составе организованной группы. Суд арестовал его. Фигурантами дела также стали 16 сотрудников отделения СФР по Дагестану.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Дагестан задержание Росимущество превышение полномочий
