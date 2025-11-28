 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Дагестане задержали депутата по делу о взятках за социальные выплаты

Изи Алиев
Изи Алиев (Фото: Народное собрание Республики Дагестан)

Следственный комитет России задержал депутата Народного собрания Дагестана Изи Алиева по делу о получении взяток за назначение социальных пособий. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По версии следствия, Алиев, будучи начальником управления обеспечения семей с детьми отделения Социального фонда России по Республике Дагестан, создал организованную группу для систематического получения взяток. Группа занималась принятием незаконных решений о назначении ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей, сообщил СК.

«Общая сумма полученных взяток составила не менее 12 млн руб. За денежное вознаграждение Алиевым организовано принятие более 5 000 незаконных решений о назначении таких пособий», — отметила Петренко.

Алиеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290 УК (злоупотребление должностными полномочиями и получение организованной группой взяток в особо крупном размере). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Всего по уголовному делу привлечены к ответственности 16 сотрудников отделения СФР по Дагестану, 11 граждан подозреваются в даче взяток.

РБК обратился за комментарием в Народное собрание Дагестана, а также в Социальный фонд региона.

В Госдуме раскрыли детали о взятке, в которой подозревают Вороновского
Политика
Анатолий Вороновский

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
При участии
Анастасия Серова
Дагестан депутат взятки задержание
