В Дагестане задержали депутата по делу о взятках за социальные выплаты
Следственный комитет России задержал депутата Народного собрания Дагестана Изи Алиева по делу о получении взяток за назначение социальных пособий. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По версии следствия, Алиев, будучи начальником управления обеспечения семей с детьми отделения Социального фонда России по Республике Дагестан, создал организованную группу для систематического получения взяток. Группа занималась принятием незаконных решений о назначении ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей, сообщил СК.
«Общая сумма полученных взяток составила не менее 12 млн руб. За денежное вознаграждение Алиевым организовано принятие более 5 000 незаконных решений о назначении таких пособий», — отметила Петренко.
Алиеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290 УК (злоупотребление должностными полномочиями и получение организованной группой взяток в особо крупном размере). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Всего по уголовному делу привлечены к ответственности 16 сотрудников отделения СФР по Дагестану, 11 граждан подозреваются в даче взяток.
РБК обратился за комментарием в Народное собрание Дагестана, а также в Социальный фонд региона.
