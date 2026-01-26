Обломки дронов упали на территорию двух предприятий в Славянске-на-Кубани

Пострадал один человек, его госпитализировали. По данным оперштаба, травма не угрожает жизни пострадавшего. Из-за падения на территории предприятий также начались пожары

Фото: Andrei Pungovschi / Getty Images

На территорию двух предприятий в Славянске-на-Кубани упали обломки беспилотников, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

«Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, пострадал один человек. Его госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни», — говорится в сообщении.

Кроме этого, на территории предприятий возникли пожары, их тушат. Пресс-служба не уточнила, о каких именно предприятиях идет речь.

Оперштаб также сообщил, что в городе обломки беспилотников нашли на территории еще четырех частных домов. Обошлось без пострадавших.

«В одном доме поврежден навес, во втором разбило стекла в окнах. Еще в двух случаях обломки упали во дворах рядом с домами», — уточнила пресс-служба оперштаба.

До этого, в 2:57 мск, оперштаб сообщил, что от падения обломков дронов пострадали еще три частных дома. В трех были выбиты стекла, в одном — повреждена крыша.

На фоне атаки беспилотников в аэропорту Краснодара (Пашковский) в 1:10 мск ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. На момент написания материала меры действуют уже более 1,5 часов.

Новые ограничения стали дополнением к уже действующему NOTAM, согласно которому воздушный хаб принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск.