В КНР предостерегли жителей от контента с восхвалением западной культуры

Министерство государственной безопасности Китая предупредило граждан о росте случаев распространения дезинформации в Сети с целью пропаганды западной идеологии. Заявление опубликовано в WeChat, его цитирует JSTV.

«Некоторые создатели контента строят «рассказ о изысканной цивилизации» и «жизни за рубежом», создавая сравнения «выгоды и недостатки», демонстрируют только блестящую сторону зарубежной жизни», — говорится в заявлении.

По оценкам министерства, в такой контент намеренно не включают данных о достижениях Китая, создатели преувеличивают недостатки или «выдумывают» их. Цель подобных действий — создать впечатление у граждан КНР, что «за границей лучше» и проложить «возможности для «мягкой агрессии» западной идеологии».

Как подчеркнуло министерство, некоторые недобросовестные лица используют социальные платформы для создания конфликтов на основе региона, пола, профессии или этнической принадлежности, искажают исторические события, принижают национальную культуру, чтобы посеять разногласия, подорвать доверие к государству и ослабить культурную уверенность.

Для защиты идеологической безопасности Китай призывает платформы усиливать модерацию, продвигать объективный контент, показывающий достижения страны, а граждан — повышать способность распознавать слухи и использовать механизмы жалоб на провокационный контент.

Министерство госбезопасности Китая в последние месяцы активизировало предупреждения об угрозах национальной безопасности в информационном пространстве. Так, в декабре 2025 года ведомство предупредило, что иностранные разведки и недобросовестные участники Сети используют онлайн-игры, аниме-сообщества и видеоплатформы, популярные среди молодежи, для распространения исторического нигилизма, экстремистских идей и подрывных нарративов, передает Glonal Times. Это, по мнению ведомства, угрожает национальной идентичности, культурной уверенности и политической безопасности страны.

WeChat — это китайское приложение для обмена сообщениями и социальных сетей. В нем пользователи могут переписываться и звонить, публиковать посты и делиться контентом, подписываться на официальные аккаунты компаний и госорганов и другое. WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) и другие зарубежные сервисы в стране заблокированы.