Политика
0

Нарышкин словами «на Западе не ожидали» описал испытания «Буревестника»

Нарышкин: на Западе серьезно восприняли испытания «Буревестника» и «Посейдона»

Заявление президента Владимира Путина об успешном завершении испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» вызвало сильную реакцию за рубежом — как у противников, так и у партнеров России. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости».

«Большинство и политиков, и военных, и экспертов на Западе не ожидали того, что Россия сможет в такие относительно короткие сроки создать такие совершенные системы оружия», — сказал Нарышкин.

Макрон потребовал создать аналог «Орешника» для Европы
Политика

Путин в конце октября 2025 года объявил об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдонп». В начале ноября Путин заявил, что по дальности полета «Буревестник» превзошла все известные в мире ракетные системы.

Путин также добавил, что в превосходстве «Буревестника» убедились и зарубежные специалисты. По словам президента, во время испытаний ракеты 21 октября в зоне испытаний «постоянно находился натовский разведывательный корабль».

Персоны
Софья Полковникова
Владимир Путин Буревестник Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин фото
Сергей Нарышкин
директор СВР России
27 октября 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
