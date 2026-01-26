Нарышкин словами «на Западе не ожидали» описал испытания «Буревестника»

Заявление президента Владимира Путина об успешном завершении испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» вызвало сильную реакцию за рубежом — как у противников, так и у партнеров России. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости».

«Большинство и политиков, и военных, и экспертов на Западе не ожидали того, что Россия сможет в такие относительно короткие сроки создать такие совершенные системы оружия», — сказал Нарышкин.

Путин в конце октября 2025 года объявил об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдонп». В начале ноября Путин заявил, что по дальности полета «Буревестник» превзошла все известные в мире ракетные системы.

Путин также добавил, что в превосходстве «Буревестника» убедились и зарубежные специалисты. По словам президента, во время испытаний ракеты 21 октября в зоне испытаний «постоянно находился натовский разведывательный корабль».