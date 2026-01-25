 Перейти к основному контенту
В Петербурге у сотрудника школы выявили туберкулез

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В Санкт-Петербурге у сотрудника школы выявлен туберкулез, он госпитализирован, сообщили РБК в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

«Обследование проведено почти у всего подлежащего контингента, на место выезжала передвижная машина для проведения флюорографии от Городского туберкулезного диспансера (ГПТД). Случаев туберкулеза дополнительно в школе не выявлено», — добавили там.

Закрывать школу нет смысла, поскольку туберкулез не карантинная инфекция, рассказал главный фтизиатр комитета по здравоохранению, главный врач ГПТД Александр Пантелеев. «Дезинфекция проведена, ситуация на контроле у Роспотребнадзора. Ни от кого ничего не скрывается. Возможно, слухи рождаются у родителей из-за недостатка информации», — предположил он.

Материал дополняется

Анастасия Лежепекова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
туберкулез Санкт-Петербург Сахалинская область Южно-Сахалинск
