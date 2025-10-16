 Перейти к основному контенту
Общество
0

Два школьника из приморского Дальнегорска заразились туберкулезом

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

В Приморье у двух учащихся разных школ Дальнегорска обнаружили туберкулез, сообщила в телеграм-канале пресс-служба региональной прокуратуры.

«В настоящее время в образовательных учреждениях проведена санитарная обработка помещений», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, недавно для дезинфекции всех классов в Дальнегорске закрывали среднюю школу № 25, на двое суток также приостанавливала работу школа № 27.

По факту выявления заболевания прокуратура организовала проверку, по итогам которой будет принят комплекс мер для недопущения распространения заболевания.

Расследованием установления источника распространения туберкулеза также занимается Роспотребнадзор.

В Туве воспитатель детского сада заразила туберкулезом девятерых детей
Общество
Фото:Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

В апреле 2024 года в одной из школ Дальнегорска произошла вспышка туберкулеза. Изначально диагноз подтвердился у четверых детей.

После этого были задержаны индивидуальный предприниматель Юрий Кононенко и работник его организации Надежда Стожарова. Через месяц число заболевших детей увеличилось, а у работницы кухни, которая больна туберкулезом с 2005 года, также был найден ВИЧ.

В марте суд вынес приговор Кононенко и Стожаровой за нарушение правил организации питания детей в учебном заведении и заражение 12 детей туберкулезом. Предпринимателя признали виновным по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а работника кухни — по ч. 5 ст. 327 (использование заведомо подложного официального документа) Уголовного кодекса за использование подложной медкнижки при трудоустройстве.

