В Москве после отравления посетителя закрыли ресторан «The Бык»

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве

Один из ресторанов «The Бык» в Москве был закрыт на 60 суток после того, как там отравился один из посетителей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по итогам проверки.



Речь идет о ресторане, расположенном по адресу: улица 2-я Брестская, 48.

По данным ведомства, в ресторане не соблюдались условия хранения пищевой продукции, продукты хранились без маркировки изготовителя, отсутствовала информация об условиях хранения и сроках годности, а холодильники находились в неудовлетворительном санитарном состоянии. Помещения ресторана опечатали 27 января 2025 года.

Кроме того, в продукции были обнаружены санитарно-показательные микроорганизмы. По результатам выборочного контроля снято с реализации 544 кг пищевой продукции.

Накануне в Москве временно закрыли пекарню «Мельница» после отравления двух человек ртутью.