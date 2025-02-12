В Москве после отравления посетителя закрыли ресторан «The Бык»
Один из ресторанов «The Бык» в Москве был закрыт на 60 суток после того, как там отравился один из посетителей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по итогам проверки.
Речь идет о ресторане, расположенном по адресу: улица 2-я Брестская, 48.
По данным ведомства, в ресторане не соблюдались условия хранения пищевой продукции, продукты хранились без маркировки изготовителя, отсутствовала информация об условиях хранения и сроках годности, а холодильники находились в неудовлетворительном санитарном состоянии. Помещения ресторана опечатали 27 января 2025 года.
Кроме того, в продукции были обнаружены санитарно-показательные микроорганизмы. По результатам выборочного контроля снято с реализации 544 кг пищевой продукции.
Накануне в Москве временно закрыли пекарню «Мельница» после отравления двух человек ртутью.
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