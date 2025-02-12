 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве после отравления посетителя закрыли ресторан «The Бык»

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве
Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве

Один из ресторанов «The Бык» в Москве был закрыт на 60 суток после того, как там отравился один из посетителей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по итогам проверки.

Речь идет о ресторане, расположенном по адресу: улица 2-я Брестская, 48.

По данным ведомства, в ресторане не соблюдались условия хранения пищевой продукции, продукты хранились без маркировки изготовителя, отсутствовала информация об условиях хранения и сроках годности, а холодильники находились в неудовлетворительном санитарном состоянии. Помещения ресторана опечатали 27 января 2025 года.

Кроме того, в продукции были обнаружены санитарно-показательные микроорганизмы. По результатам выборочного контроля снято с реализации 544 кг пищевой продукции.

Накануне в Москве временно закрыли пекарню «Мельница» после отравления двух человек ртутью.

Читайте РБК в Telegram.

Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного роста

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

Винер ушла с поста тренера сборной по художественной гимнастике

В Европе оценили, сколько военных ЕС сможет отправить на Украину

РБК запускает винный салон. Расписание

Трамп назвал освобождение Фогеля частью завершения конфликта на Украине. Видео

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды

В Сочи водителю выписали штраф за поездку енотов на крыше машины. Видео
Теги
Роспотребнадзор рестораны Москва закрытие
Материалы по теме
В Москве временно закрыли пекарню после отравления двух человек ртутью
Общество
Более 17% производителей крепкого алкоголя закрылись в России за 4 года
Общество
В Петербурге закрыли ресторан Birch за нарушение санитарных требований
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
В Москве резко вырастут штрафы за неубранный снег и сосульки на крышахНедвижимость, 16:56
Первая российская компания объявила дивиденды в 2025 годуИнвестиции, 16:55
Уиткофф увидел в освобождении Фогеля сигнал об отношениях Трампа и ПутинаПолитика, 16:55
Мэр Горловки предупредил о найденных в городе минах «Колокольчик»Политика, 16:54
Путин поговорил с новым главой Сирии⁠Политика, 16:52
Андреева и Шнайдер разгромили одну из лучших пар в мире на турнире в ДохеСпорт, 16:49
Мужская парфюмерия — 2025: тренды, бренды, лица и новинкиСтиль, 16:48
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Эстонская разведка назвала российские дроны угрозой для страныПолитика, 16:30
Книжная палата раскрыла самых издаваемых авторов 2024 годаТехнологии и медиа, 16:29
Какая реклама «вне закона» в 2025 году: примеры и тенденции рынкаPro, 16:28
Зеленский объяснил, почему Джонсон не мог отговорить его от мираПолитика, 16:27
Калужский «Кристалл» отчитался о двукратном росте продаж и выручкиВино, 16:27
Контр-адмирал с неба упал: в Театре наций представили спектакль «Сато»Life, 16:26
Телеведущий Владимир Соловьев стал мастером спорта по стрельбеСпорт, 16:20