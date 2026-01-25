 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Сооснователь Valentino упрекнул «короля кашемира» после шутки про скидку

Джанкарло Джамметти
Джанкарло Джамметти (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Итальянский предприниматель Джанкарло Джамметти, который основал дом моды Valentino вместе с покойным Валентино Гаравани, упрекнул модельера Брунелло Кучинелли в неуместных комментариях после смерти его делового партнера, передает La Repubblica.

Поводом стало интервью Кучинелли радиостанции Rai Radio1. В нем создатель бренда Brunello Cucinelli, которого называют «королем кашемира», рассказал, что поддерживал хорошие отношения с Гаравани и однажды тот попросил у него скидку. «Маэстро, конечно, я сделаю скидку, для меня это большая честь», — якобы ответил Кучинелли.

Реагируя на этот комментарий, Джамметти заявил, что Валентино никогда не встречался с Кучинелли и не разговаривал с ним. «Я даже не видел его на похоронах… Возможно, он был слишком занят разговорами с прессой», — написал он в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«Я всегда хотел делать женщин красивыми»: творчество Валентино Гаравани
Фотогалерея 

После этого Кучинелли пояснил, что его слова были шуткой, и он не хотел никого обидеть. Дизайнер подтвердил, что не знал Гаравани лично, но отметил, что тот, как и Джамметти, был клиентом его бутиков и носил одежду Brunello Cucinelli. Кучинелли подчеркнул, что считал основателя Valentino «одним из гениев XX века» и «отцом итальянской моды» наряду с Джорджо Армани и Джанни Версаче.

Валентино Гаравани умер 19 января в возрасте 93 лет. 23 января его похоронили в Риме.

