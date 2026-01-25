В Подмосковье минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимнего сезона в Подмосковье, сообщили ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

«Зафиксирована в поселке Черусти, что на восточных рубежах Подмосковья — минус 30,7 градуса», — уточнили в учреждении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Подмосковье вечером 25 января зарегистрированы 30-градусные морозы — речь идет о поселке, Черусти, там мороз преодолел отметку -30,3 °C. Черусти неофициально считаются «полюсом холода» столичного региона — под утро температура здесь обычно на несколько градусов ниже, чем в Москве и остальной части Московской области.

Низкие температуры также зафиксировали в Мелихово (-29,4 °C), Луховицах (-29,2 °C), Серпухове (-29,1 °C) и Коломне (-28,4 °C). Самой теплой точкой региона — с −14,7 °C — стал Ново-Иерусалим.

В самой столице 23 января городские службы привели в режим повышенной готовности из-за морозов. Однако, по словам Леуса, в Москве минувшая ночь оказалась теплее вчерашней, минимум составил -14,8 °C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что сильные холода в Московской области будут непродолжительными — уже 26 января они начнут отступать.