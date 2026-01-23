В мэрии Москвы заявили о режиме повышенной готовности из-за морозов

Фото: kgh_moscow / Telegram

Из-за надвигающихся 20-градусных морозов столичные коммунальные и городские службы переведены в режим повышенной готовности, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — приводит слова Бирюкова телеграм-канал городского хозяйства Москвы

Режим повышенной готовности — это усиленный режим работы городских служб, когда есть угроза ЧС, но сама чрезвычайная ситуация еще не наступила. В применении к Москве и морозам это обычно означает перевод коммунальных и аварийных бригад на круглосуточное или усиленное дежурство, а также усиленный контроль за состоянием сетей (тепло, вода, электричество), дорог и дворов, готовность быстро устранять аварии и последствия непогоды.

Коммунальные службы перешли в режим непрерывного отслеживания состояния улично-дорожной сети. «В Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей», — говорится в сообщении.

О возвращении в столицу 20-градусных морозов ранее сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В субботу 24 января ночной минимум в Москве приблизится к минус 20 градусам, а в области температура местами опустится до минус 25 градусов.