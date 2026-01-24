Москвичам пообещали 16-градусные морозы 24 января

В Москве 24 января ожидается пасмурный и морозный день. Температура утром и днем в столице будет около минус 16 градусов, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Ветер будет северо-западным со скоростью 1 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 755-756 мм рт. ст., что считается климатической нормой.

К вечеру температура может опуститься до минус 19-21 градусов. При этом по ощущениям на улице будет холоднее — до минус 25 градусов. Связано это с высокой влажностью в 77%.