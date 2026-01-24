ПВО за ночь сбила над Россией 75 беспилотников
За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над шестью регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны.
Больше всего — 46 — сбили над Ростовской областью, еще 22 — над Белгородской. Три дрона перехватили над Крымом, два — над Курской областью, по одному уничтожили в Воронежской и Брянской областях.
Ранее, в ночь на 23 января, над Россией сбили 12 беспилотников. Семь аппаратов перехватили в Белгородской области, два — в Воронежской. По одному дрону уничтожили над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.
