ПВО за ночь сбила над Россией 75 беспилотников

За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над шестью регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего — 46 — сбили над Ростовской областью, еще 22 — над Белгородской. Три дрона перехватили над Крымом, два — над Курской областью, по одному уничтожили в Воронежской и Брянской областях.

Ранее, в ночь на 23 января, над Россией сбили 12 беспилотников. Семь аппаратов перехватили в Белгородской области, два — в Воронежской. По одному дрону уничтожили над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.