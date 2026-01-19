 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Премьер Чехии не согласился с президентом о продаже Украине самолетов

Военная операция на Украине
Самолет&nbsp;L-159 ALCA&nbsp;
Самолет L-159 ALCA  (Фото: JMMJ / Shutterstock)

Чехия не поставит Украине самолеты L-159, так как они необходимы собственной армии. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции после заседания правительства, передает чешский телеканал СТ 24.

«Господин [Яромир] Зуна (глава Минобороны Чехии. — РБК) заявил, что срок службы этих самолетов составляет около пятнадцати лет и они нужны армии», — подчеркнул Бабиш.

Он также отметил, что Чехия знает, что Украина хочет самолеты и нуждается в них, но они просто недоступны, и «неверно, что они стоят где-то в ангаре и не используются».

Чехия заявила о готовности поставить Киеву самолеты для борьбы с дронами
Политика
Фото:AP / ТАСС

Ранее президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявлял, что Прага готова в ближайшее время поставить Украине боевые самолеты для борьбы с беспилотниками, а также системы раннего предупреждения. Он не уточнял, о каких именно самолетах идет речь, однако агентство Reuters отмечало, что ранее Павел допускал возможность передачи Украине дозвуковых истребителей L-159, которые есть на вооружении чешской армии.

