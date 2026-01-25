Крупнейшая буровая установка США рухнула на Аляске

Крупнейшая мобильная буровая установка США Doyon 26 рухнула на севере штата Аляска, никто не пострадал. Об этом сообщает Alaska's News Source.

По информации местных властей, установка для бурения нефтяных скважин опрокинулась во время передвижения. Представители компании ConocoPhillips добавили, что на месте произошел пожар, его удалось локализовать. Как уточнила компания, установка упала около 16:45 в пятницу, 23 января (05:00 24 января мск).

Причины инцидента не уточняются. Губернатор штата Майк Данливи подчеркнул, что вред, нанесенный окружающей среде из-за падения установки, минимален. По его словам, нефтяная инфраструктура и объекты не понесли никакого ущерба. Департамент охраны окружающей среды Аляски добавил, что активно следит за ситуацией.

Как сказано на сайте Doyon Drilling Inc, их установка работает на дизельном топливе и природном газе. ConocoPhillips назвала ее крупнейшей в Северной Америке.