В Бразилии рухнула многометровая копия Статуи Свободы

Монумент, имитирующий Статую свободы в городе Гуаиба (штат Риу-Гранди-ду-Сул) в Бразилии, рухнул во время шторма, у скульптуры оторвалась голова, передает g1.

Монумент был установлен в 2020 году, тогда же, когда был основан магазин. CNN сообщает, что статуя принадлежит компании. Общая высота скульптуры вместе с постаментом составляла 35 метров, обрушилась сама статуя высотой 24 метра. В результате падения монумента никто не пострадал.

На момент обрушения в штате был объявлен красный уровень тревоги — скорость ветра составляла свыше 90 км/ч.

В сентябре этот монумент поджигали, пишет CNN со ссылкой на полицию.