В Петербурге подростка-иностранца задержали при поджоге патрульной машины

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В Санкт-Петербурге полиция задержала 15-летнего подростка-иностранца, поджегшего полицейский автомобиль в центре города, сообщили в полиции.

Инцидент произошел утром 19 ноября у отдела Госавтоинспекции по Адмиралтейскому району. «Гражданин одного из среднеазиатских государств <...> приобрел бензин и облил им сверху один из патрульных автомобилей, припаркованных возле отдела», — говорится в сообщении.

В настоящее время пожар потушен.

Предварительно установлено, что молодой человек получил указание поджечь машины от неизвестных в одном из мессенджеров. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, поджигателем оказался юноша из Узбекистана, машина ДПС выгорела полностью. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.

Ранее в Калининграде 25-летний мужчина поджег полицейскую машину недалеко от здания МВД. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК (террористический акт). Нарушителю может грозить до 20 лет лишения свободы.