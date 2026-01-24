На переговорах в ОАЭ по Украине проработают несколько документов по миру
Переговорные делегации в Абу-Даби проработают и обсудят сразу несколько документов по миру на Украине, сообщает источник ТАСС. По его данным, обсуждаются и территории, и гарантии безопасности, а также другие аспекты.
«Их несколько», — ответил собеседник агентства на вопрос о том, какие документы будут изучены во время переговоров.
Накануне свою оценку переговорам дала администрация президента США Дональда Трампа. Она назвала встречу продуктивной. Переговоры стартовали 23 января и продолжились 24 января.
В Кремле также оценили переговоры. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ведется очень напряженная работа, а сама тема встречи «архиважная и очень сложная». «На время никто внимания не обращает», — добавил Песков.
Во встрече 22 января участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, который занимает пост старшего советника учрежденного Трампом «Совета мира».
С российской стороны присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Переговоры завершились глубокой ночью и среди прочего касались урегулирования конфликта на Украине.
