В Нальчике медсестру осудили на 4 года за массовое заражение гепатитом С и ВИЧ

Фото: Владислав Шатило / РБК

Нальчикский городской суд приговорил медсестру частного санатория к четырем годам лишения свободы за заражение пациентов гепатитом С и ВИЧ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии, передает «РИА Новости».

По данным следствия, с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в частном санатории Нальчика нарушались санитарно-эпидемиологические нормы — использовались нестерильные медицинские изделия, не соблюдались требования к дезинфекции и стерилизации, а одноразовые инструменты использовались многократно. 71 пациент был заражен острым вирусным гепатитом С, еще у пяти человек выявили ВИЧ-инфекцию.

Генеральному директору санатория, врачу и медсестре предъявляли обвинения по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание людей. Кроме того, медсестру обвиняли в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Лицензия санатория «Медис» на осуществление медицинской деятельности была аннулирована.

Суд назначил медсестре наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное преследование в отношении генерального директора и врача санатория прекратили в связи с истечением срока давности. Приговор пока не вступил в законную силу.

В марте в Приморском крае суд признал виновными предпринимателя и работника школьного пищеблока по делу о заражении 12 детей туберкулезом. Было установлено, что к работе допустили сотрудницу без подтвержденного прохождения медкомиссии, при этом она страдала туберкулезом. Перед трудоустройством женщина предоставила подложную медицинскую книжку.

Изначально суд назначил наказание в виде ограничения свободы предпринимателю — на один год и восемь месяцев, кухонному работнику — на один год и пять месяцев. Предпринимателю также запретили заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания на три года.

Прокуратура сочла приговор чрезмерно мягким и обжаловала его. В июне Приморский краевой суд ужесточил наказание — предпринимателю назначили один год десять месяцев лишения свободы с запретом заниматься организацией общественного питания на три года, работнику пищеблока — один год шесть месяцев лишения свободы.