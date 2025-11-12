В Минздраве зафиксировали рост случаев внебольничной пневмонии
В России наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией, количество случаев на 100 тысяч населения достигло 629. Об этом «РИА Новости» рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев.
«Согласно статистике, заболеваемость внебольничной пневмонией постепенно растет и сегодня составляет 629 случаев на 100 тысяч населения», — привел данные Авдеев.
Внебольничной пневмонией (ВП) называют инфекционное воспаление легких, которое развилось вне лечебного учреждения или в первые 48 часов после госпитализации. Заболевание сопровождается воспалением нижних отделов дыхательных путей. Для его лечения применяют антибиотики, жаропонижающие средства и средства от кашля. В некоторых случаях пациентам требуется госпитализация.
По словам специалиста, число летальных исходов составляет около 8 на 100 тысяч населения. Этот показатель остается стабильным из года в год, отметил он.
Авдеев напомнил, что основными симптомами пневмонии являются кашель и выделение мокроты. Также у пациента могут проявиться одышка, боль в груди при дыхании или кашель с кровью, что нехарактерно для ОРЗ и ОРВИ.
Как отметили в Роспотребнадзоре, пневмония часто сопровождается повышенной температурой, ознобом и потливостью. Самой эффективной мерой профилактики болезни в ведомстве назвали вакцинацию против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори и коклюша.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций