Вакцинация: когда и от чего прививаться⁠,
0

В Минздраве зафиксировали рост случаев внебольничной пневмонии

Сюжет
Вакцинация: когда и от чего прививаться
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

В России наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией, количество случаев на 100 тысяч населения достигло 629. Об этом «РИА Новости» рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев.

«Согласно статистике, заболеваемость внебольничной пневмонией постепенно растет и сегодня составляет 629 случаев на 100 тысяч населения», — привел данные Авдеев.

Внебольничной пневмонией (ВП) называют инфекционное воспаление легких, которое развилось вне лечебного учреждения или в первые 48 часов после госпитализации. Заболевание сопровождается воспалением нижних отделов дыхательных путей. Для его лечения применяют антибиотики, жаропонижающие средства и средства от кашля. В некоторых случаях пациентам требуется госпитализация.

По словам специалиста, число летальных исходов составляет около 8 на 100 тысяч населения. Этот показатель остается стабильным из года в год, отметил он.

Чуланов сообщил, когда ожидается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Авдеев напомнил, что основными симптомами пневмонии являются кашель и выделение мокроты. Также у пациента могут проявиться одышка, боль в груди при дыхании или кашель с кровью, что нехарактерно для ОРЗ и ОРВИ.

Как отметили в Роспотребнадзоре, пневмония часто сопровождается повышенной температурой, ознобом и потливостью. Самой эффективной мерой профилактики болезни в ведомстве назвали вакцинацию против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори и коклюша.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
пневмония Минздрав заболеваемость

