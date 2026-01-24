В ОАЭ начался второй день переговоров по Украине

Второй день трехсторонней встречи в Абу-Даби также пройдет в закрытом режиме, сообщил ТАСС. Участие журналистов не предусмотрено

Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

В Абу-Даби стартовал второй день переговоров по Украине с участием российской, украинской и американской делегаций, сообщает ТАСС.

По данным агентства, второй день встречи вновь пройдет в закрытом режим, без прессы.

В первый день трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби также действовал максимально закрытый режим переговоров, место встречи делегаций не называлось.

Главной темой переговоров станет территориальный вопрос, который остается самым сложным, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Для России ключевым является вывод ВСУ из Донбасса с учетом различных параметров безопасности. Reuters отмечает отсутствие признаков компромисса по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не добивается капитуляции Украины, а хочет признания реалий на земле. Донбасс, по его словам, является исторической территорией России, и Москва вернет его любым путем. Условием мира Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав России после референдумов 2022 года.

В Кремле считают важным внедрение «формулы Анкориджа» для урегулирования конфликта, содержание которой не раскрывается. По данным Reuters, Путин и президент США Дональд Трамп согласовали в августе 2025 года рамочные принципы, включая российский контроль над Донбассом и заморозку линии фронта.