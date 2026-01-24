 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине
Российская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым днем переговоров

Мирный план по Украине
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Российская делегация во главе с начальником главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым покинула гостиницу в столице ОАЭ перед вторым днем заседания трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины, передает корреспондент «РИА Новости».

Президент ОАЭ пообщался с участниками мирных переговоров. Видео
Политика

Переговоры начались 23 января. Президент Украины Владимир Зеленский называл главной темой встречи территориальный вопрос. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с делегациями и пожелал успеха переговорщикам, рассчитывая на позитивные результаты, способствующие завершению конфликта. Переговоры делегаций России, США и Украины продолжатся 24 января в Абу-Даби, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в телеграм-канале. На встрече обсуждаются вопросы завершения конфликта на Украине и дальнейшего переговорного процесса для достижения «достойного и длительного мира».

К переговорам присоединятся начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов и заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Вадим Скибицкий.

Плугина Ирина
Игорь Костюков Россия США Украина ОАЭ
