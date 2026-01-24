Американский корабль впервые прибыл на военную базу Реам в Камбодже

Американский прибрежный боевой корабль USS «Цинциннати» в субботу прибыл с пятидневным визитом на военно-морскую базу Реам в Камбодже. Этот визит, первый для корабля США именно на эту стратегическую базу в Сиамском заливе, указывает на продолжающееся улучшение военных отношений между двумя странами после нескольких лет напряженности. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Agence Kampuchea Press, это уже третье иностранное военное судно, посетившее Реам с момента его модернизации и официального открытия в прошлом году. В ходе визита офицеры ВМС США и Камбоджи проведут встречи и совместные учения, направленные на повышение безопасности на море и оперативную координацию. Визит стал частью растущего взаимодействия Вашингтона и Пномпеня в последние годы. Ранее США отменили эмбарго на поставки оружия в Камбоджу, а также объявили о возобновлении после восьмилетнего перерыва крупных совместных военных учений «Ангкор Сентинел».

Долгое время США выражали опасения, что Камбоджа может предоставить Китаю эксклюзивный доступ к базе Реам, что дало бы Пекину важный стратегический опорный пункт в регионе. Камбоджийские власти эти опасения опровергали. Однако, согласно данным аналитического центра Asia Maritime Transparency Initiative, Китай все же имеет доступ к некоторым объектам базы, включая ее крупнейший причал. Последний раз корабль ВМС США (USS «Саванна») заходил в Камбоджу в 2024 году, но тогда он пришвартовался в порту Сиануквиль, а не на базе Реам.

Камбоджа в последнее время развивает более тесные связи с США. В прошлом году страна была среди первых, кто заключил с Вашингтоном новую торговую сделку на фоне общих тарифных угроз. Ранее камбоджийское правительство даже номинировало президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в урегулировании пограничного спора с Таиландом.

Визит корабля совпал с публикацией новой Стратегии национальной обороны США, в которой Пентагону предписано «сохранять благоприятный баланс военной мощи в Индо-Тихоокеанском регионе». При этом документ нынешней администрации, в отличие от предыдущих лет, содержит более мягкие формулировки в отношении Китая, делая акцент на сдерживании через демонстрацию силы, а не на прямой конфронтации.