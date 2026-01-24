Арестованное имущество экс-замглавы Минобороны оценили в 180 млн руб.

Стоимость арестованного имущества бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, его родственников и еще двух фигурантов дела превышает 180 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости».

По делу о мошенничестве в СИЗО находятся Булгаков, генеральный директор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев. В суде сообщили, что арест наложен, в том числе, на квартиру в Москве и дом в Подмосковье, принадлежащие Булгакову и членам его семьи.

Булгаков был арестован в июле 2024 года. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере, вину он не признает. Дело связано с контрактами на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге: субподрядчиком выступала подконтрольная Булгакову компания, которая, по данным следствия, необоснованно получила почти 50 млн руб.

В апреле 2025 года Булгакова допросили по делу экс-замглавы Минобороны — Тимура Иванова, против которого возбуждено два уголовных дела. В июле суд арестовал имущество жены и дочери Булгакова. Следствие считает, что экс-замминистра также частично хранил незаконно полученные средства на банковском счете, открытом на имя супруги.