Общество
В России назвали возраст самых активных соискателей на рынке труда

В 2025 году самыми активными соискателями на рынке труда стали россияне в возрасте от 45 до 64 лет, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа» (есть у РБК). Количество резюме таких соискателей по сравнению с предыдущим годом на платформе увеличилось на 73%, а средние зарплатные ожидания составили около 74 тыс. руб.

Чаще кандидаты создавали резюме на рабочие специальности — электромонтажника (за год число анкет выросло на 131%), сантехника (на 109%). В первом случае средние зарплатные ожидания соискателей составили 122,8 тыс. руб., во втором — 94,6 тыс. руб.

Вторая по активности группа — респонденты в возрасте от 35 до 44 лет. Количество опубликованных ими резюме за год выросло на 70% при средних зарплатных ожиданиях на уровне около 72 тыс. руб. 

Аналитики раскрыли, какой кредит россияне просили в разных городах
Финансы
Фото:Никита Попов / РБК

Тройку самых активных категорий замыкают россияне в возрасте от 14 до 17 лет: число опубликованных ими резюме год к году выросло на 56%, при этом их зарплатные ожидания в среднем составили около 30 тыс. руб., что связано с отсутствием опыта и специальных знаний и ограничениями по длительности рабочего дня для несовершеннолетних.

Ранее эксперты «Авито Работы» сообщили, что количество резюме от россиян старше 45 лет летом 2025 года оказалось в полтора раза выше, чем годом ранее. Наиболее популярные профессии среди кандидатов от 45 до 65 лет — фасовщик (+114%, 60 тыс. руб.), оператор call-центра (+109%, 50 тыс. руб.), мерчандайзер (+103%, 50 тыс. руб.), кассир (+102%, 50 тыс. руб.) и помощник руководителя (+95%, 80 тыс. руб.).

Дарья Лебедева
Авито рынок труда вакансии
